Zelenskiy Duyurdu, Rusya'da Kuzey Koreli Askerler Rehin Alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada, "Askerlerimiz Kursk'ta Kuzey Koreli askerleri esir aldı. Bu iki kişiyi esir alan askerlerimizi kutluyorum. Tüm tutuklular gibi bu iki Kuzey Kore askerine de gerekli tıbbi bakım sağlanıyor" dedi. Zelenskiy ayrıca, askerlerin Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişleri tarafından ifadelerinin alındığını belirtti.

Kaynak: DHA