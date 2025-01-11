İsrail’in Öldürdüğü Filistinli Sayısı 46 bin 537’ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 32 Filistinli yaşamını yitirdi. Daha önce bildirilmeyen 499 ölümün de dahil edilmesiyle birlikte toplam can kaybı 46 bin 537'ye yükseldi.

İsrail’in Öldürdüğü Filistinli Sayısı 46 bin 537’ye Yükseldi

İsrail Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 463 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 32 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 193 Filistinlinin ise yaralandığı ifade edildi.

İsrail’in Öldürdüğü Filistinli Sayısı 46 bin 537’ye Yükseldi - Resim : 1

ÖLÜ SAYISI 46 BİN 537 OLDU

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının ise 109 bin 571'e yükseldiği aktarıldı.

Daha önce bildirilmeyen 499 ölümün de toplam sayıya eklendiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

İsrail’in Öldürdüğü Filistinli Sayısı 46 bin 537’ye Yükseldi - Resim : 2

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İsrail 10 Filistinli Öldürdüİsrail 10 Filistinli ÖldürdüDünya

Kaynak: İHA

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