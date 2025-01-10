Çalışan Gazeteciler Günü'nde Acı Haber: AA Kameramanı İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesinde çok sayıda gazetecinin bulunduğu El-Cedid Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu vuruldu. Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi haber ajansı WAFA, saldırıyla ilgili haberinde gazeteci Said Ebu Nebhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, ölü ve yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA