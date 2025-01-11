Mauro Icardi ve Sevgilisi Aşka Geldi

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde kızıyla vakit geçiren sevgilisinin fotoğrafını paylaşan Icardi'den yeni paylaşım geldi. İşte aşk dolu o paylaşım...

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Mauro Icardi ve Sevgilisi Aşka Geldi

Wanda Nara ile ayrılığı olaylı olan Mauro Icardi, aşk sarhoşu oldu. Wanda Nara ve Icardi arasında son olarak Nara, rapçi sevgilisinden ayrılmış ve boşanma aşamasındaki eşi Icardi’yi yeniden takibe alarak fotoğraflarını arşivden çıkarmıştı. Buna karşılık Icardi yeni sevgilisiyle pozlar paylaşmıştı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve boşanma davası açtığı Wanda Nara arasındaki boşanma süreci devam ediyor. Icardi’den ayrılır ayrılmaz daha önce klibinde rol aldığı rapçi L-Gante ile sevgili olan Nara, romantik bir İtalya tatilinin ardından eski kocası ve yeni sevgilisiyle birlikte kahvaltıya gitmişti.

Mauro Icardi ve Sevgilisi Aşka Geldi - Resim : 1

ICARDİ'DEN AŞK PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'den yeni paylaşım geldi. Icardi yeni sevgilisi Maria Eugenia Suarez’le aşk dolu kareleri takiplerine sundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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