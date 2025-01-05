Icardi’nin ‘Aşk’ Golü Wanda Nara’yı Kıskançlıktan Kudurttu, Kimseye Aldırış Etmeden Tek Tek Sergiledi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve boşanma davası açtığı Wanda Nara arasında ‘aşk’ savaşı başladı. Icardi’den ayrılır ayrılmaz daha önce klibinde rol aldığı rapçi L-Gante ile yeni aşka yelken açan Wanda Nara, romantik bir İtalya tatili yapmış, ardından eski kocası ve yeni sevgilisiyle kahvaltıya gitmişti.

SİMGE’NİN FOTOĞRAFINI BEĞENMİŞTİ

Wanda Nara mutluluk pozlarına her gün bir yenisini eklerken, Icardi ise sessiz kalmıştı. Icardi’nin uzun zamandır aralarında aşk olduğu yönünde iddiaların ardının arkasının kesilmediği şarkıcı Simge Sağın’ı sosyal medyadan takip etmesi sonrası tansiyon yükseldi.

Icardi, Simge’nin yılbaşı fotoğrafını saniyeler içinde beğenmiş, “Yeni aşk mı başlıyor?” sorusu gündem olmuştu.

WANDA NARA KISKANÇLIKTAN YERİNDEN DURAMADI

Icardi’nin bu adımından hemen sonra Wanda Nara daha fazla bekleyemedi. Kanlı bıçaklı kavgalı olduğu Icardi ile olan fotoğraflarının hepsini sosyal medya hesabına yeniden yükledi. Wanda Nara yeni sevgilisi ile olan fotoğraflarını da kaldırdı.

Wanda Nara’nın bu adımı sonrasında “Pişman mı oldu?, “Barışacaklar mı?”, “Bu kez Icardi’yi kandıramazsın” yorumları yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi