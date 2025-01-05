Icardi’nin ‘Aşk’ Golü Wanda Nara’yı Kıskançlıktan Kudurttu, Kimseye Aldırış Etmeden Tek Tek Sergiledi
Bir ayrılıp bir barışan olaylı çift Wanda Nara ve Icardi arasında sular bir türlü durulmuyor. Icardi ünlü sanatçı Simge Sağın’ın yılbaşı fotoğrafını beğenmiş, ‘aşk’ iddiaları bomba gibi gündeme düşmüştü. Icardi’nin Simge adımı sonrasında Wanda Nara, Icardi ile olan fotoğraflarını geri yükledi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve boşanma davası açtığı Wanda Nara arasında ‘aşk’ savaşı başladı. Icardi’den ayrılır ayrılmaz daha önce klibinde rol aldığı rapçi L-Gante ile yeni aşka yelken açan Wanda Nara, romantik bir İtalya tatili yapmış, ardından eski kocası ve yeni sevgilisiyle kahvaltıya gitmişti.
SİMGE’NİN FOTOĞRAFINI BEĞENMİŞTİ
Wanda Nara mutluluk pozlarına her gün bir yenisini eklerken, Icardi ise sessiz kalmıştı. Icardi’nin uzun zamandır aralarında aşk olduğu yönünde iddiaların ardının arkasının kesilmediği şarkıcı Simge Sağın’ı sosyal medyadan takip etmesi sonrası tansiyon yükseldi.
Icardi, Simge’nin yılbaşı fotoğrafını saniyeler içinde beğenmiş, “Yeni aşk mı başlıyor?” sorusu gündem olmuştu.
WANDA NARA KISKANÇLIKTAN YERİNDEN DURAMADI
Icardi’nin bu adımından hemen sonra Wanda Nara daha fazla bekleyemedi. Kanlı bıçaklı kavgalı olduğu Icardi ile olan fotoğraflarının hepsini sosyal medya hesabına yeniden yükledi. Wanda Nara yeni sevgilisi ile olan fotoğraflarını da kaldırdı.
Wanda Nara’nın bu adımı sonrasında “Pişman mı oldu?, “Barışacaklar mı?”, “Bu kez Icardi’yi kandıramazsın” yorumları yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi