Wanda Nara Icardi’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü, Beşini Birden İtiraf Etti

Galatasaray’ın yıldızı Icardi’den ayrıldıktan sonra kaoslarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, Icardi hakkında şoke eden suçlamalarda bulundu. Wanda Nara, Icardi’nin kendisini kızlarıyla görüştürmediğini, nafakayı, okul paralarını ödemediğini, evine bir kadın aldığını iddia etti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Wanda Nara Icardi’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü, Beşini Birden İtiraf Etti

Evlilikleri kadar ayrılıkları da magazin dünyasının tansiyonunu yükselten Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti arasındaki sular durulmuyor. Icardi’den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka başlayan Wanda Nara, Icardi hakkındaki paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Wanda Nara, Icardi’nin kendisini kızlarıyla konuşturmadığını öne sürdü.

Wanda Nara Icardi’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü, Beşini Birden İtiraf Etti - Resim : 1

“BU ŞİDDET MİDİR? ADALET İSTİYORUM”

Instagram hesabından paylaşım yapan Nara, şunları söyledi: 5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum.

Wanda Nara Icardi’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü, Beşini Birden İtiraf Etti - Resim : 2

GİZLİ ÇEKİMİ DELİL OLARAK SUNMUŞTU

Aralarındaki tartışmalara her hafta bir yenisi eklenen çiftin paylaşımları, adımları sosyal medyada gündem olmaya devam ederken, Icardi’nin Nara’ya cevap verip vermeyeceği de merak konusu oldu.

Mauro Icardi, boşanma davasında Wanda Nara’nın kendisini aldattığını öne sürerek, mahkemeye gizli çekimler ve yazışmaları delil olarak sunmuştu. Nara ise Icardi’nin arşivlediği fotoğraflarını öne çıkarmıştı.

Wanda Nara Icardi’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü, Beşini Birden İtiraf Etti - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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