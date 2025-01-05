Dilan Polat'ın Milyonluk Çantası Gündem Oldu! 'Hani Geliriniz Yoktu Dilan?'

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla, eşi Engin Polat'ın da dahil olduğu 11 şüpheli ile birlikte 4 Kasım 2023'te tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 19 Ağustos'ta tahliye edildi. Serbest kaldığından beri sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam eden Polat, lüks yaşantısını da sergiliyor.

'HANİ GELİRİNİZ YOKTU?'

Cezaevinden tahliye olduktan sonra çok zor zamanlar geçirdiklerini söyleyerek ağlayan ve "Gelirimiz yok" iddiasında bulunan Dilan Polat'ın, önceki gün bir balıkçıya giderken yaptığı kombin ise yine gündem oldu.

Dilan Polat'ın kolunda bulunan 1 milyon 300 bin TL değerindeki Hermes Birkin çanta, sosyal medya kullanıcılarının "Hani geliriniz yoktu?" diye sormasına neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi