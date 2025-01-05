Survivor All Star'da Adaya Veda Eden İlk İsim Belli Oldu: İşte Veda Mesajı

Survivor 2025 Ünlüler-Gönüllüler takımı arasında sezonun ilk ödül oyunu mücadelesi gerçekleşti ve kazanan All Star ekibi oldu. Gönüllüler takımı üç dokunulmazlık oyununu kaybetti ve dört kadın yarışmacı eleme potasına girdi.

Dilşah Kurt, Tuğba Yeni, Kübra Avcı ve Göksu Küçükali potaya giren isimler oldu. Kübra ile Dilşah, Tuğba ile Göksu eşleşti.

5-0 MAĞLUP!

Dilşah Kübra'yı, Tuğba da Göksu'yu 5-0 mağlup etti. Böylece ilk düellolarda Tuğba ve Dilşah galip gelerek potadan çıktı.

KÜBRA ELENDİ

Kübra ve Göksu arasındaki düelloda, Kübra 4-1 öne geçmesine rağmen Göksu skoru 4-4'e getirdi. Son oyunu kazanan Göksu oldu ve böylece Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra oldu.

VEDA AÇIKLAMASI

Survivor'dan ilk elenen isim olan Kübra, "Kimin nasibiyse o olsun. 4-1'den gelen skordu. Onun nasibiymiş, ben elimden gelen mücadeleyi verdim. Onun nasibiymiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi