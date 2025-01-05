Ferdi Tayfur’un Damadı da Yeğeni de Resti Çekti, Cenazedeki Kaos Büyüyor, ‘Bilsem Ölüm Var Yine…’

Arabeskin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gerilim devam ediyor. Tayfur’un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur’un cenazede tepki görmesinin ardından tansiyon yükselmişti.

"ONUN YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Ferdi Tayfur’un yeğeni olduğu ifade edilen Şirin Gözalıcı, cenazede Tuğçe Tayfur’a “O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü” diyerek tepki göstermişti. Tepkilerin ardından kızı Tuğçe’yi savunan Nejla Nazır ise “Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı” demişti.

TUĞÇE TAYFUR’UN EŞİNDEN İLGİNÇ DESTEK

Cenazedeki skandal anların ardından Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Zafiyetimsin kadın! Kötü bir adam olarak anılmak değil, bilsem seninle ölüm var yine en öndeyim, arkana değil önüne bak! En önde yine gereceksin beni… Ne yapayım kırmızı çizgimsin be hanım!” ifadelerini kullandı.

“O SAYFA ARTIK KAPANDI”

Öte yandan bir paylaşım da cenazede Tuğçe Tayfur’a tepki gösteren Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı’dan geldi. Bir sayfa alıntısı yapan Gözalıcı şunları söyledi: Necla Nazır sen artık Ferdi Tayfur hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun video ile o defteri kapattın.

Kaynak: Haber Merkezi