Milyonlar Ferdi Tayfur’a Ağlarken Cenazeye Gölge Düşürdüler

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde bir süredir küs olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı kavga etti. Annesi Necla Nazır ise kızı Tuğçe Tayfur'u sakinleştirmeye çalıştı.

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Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden sonra Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Şarkıcının bir süredir küs olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı, Tayfur'un tabutu başında kavga etti.

Gözalıcı, "Onu elleyip kirletemezsin. O buraya gelmeyecek" diye bağırınca Tuğçe Tayfur da küfretti. Cenazeye katılanlar, Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi. Annesi Necla Nazır ise kızı Tuğçe Tayfur'u sakinleştirmeye çalıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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