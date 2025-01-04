Yangında Faciasında Ölen Kardeşler Yan Yana Toprağa Verildi

Balıkesir'de bir köy evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 1 yaşındaki kardeşler, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Baba Coşkun Taşkın, sağlık görevlilerinin yardımıyla güçlükle yürüyebildi.

Yangında Faciasında Ölen Kardeşler Yan Yana Toprağa Verildi

Balıkesir'in Edremit ilçesi Dereli Mahallesi'nde çıkan hayatını kaybeden yitiren Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın'ın (1) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından aileleri tarafından alınarak köylerindeki evlerinin önüne getirildi. Aile burada taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yangında Faciasında Ölen Kardeşler Yan Yana Toprağa Verildi - Resim : 1

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Evlerinin önünden mezarlığa kadar cenaze aracını takip eden baba Coşkun Taşkın, sağlık görevlilerinin yardımıyla güçlükle yürüyebildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yusuf Ali ve Yusuf Ömer kardeşler, Dereli Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kaymakam Odabaş ve Başkan Ertaş, yangının meydana geldiği evde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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