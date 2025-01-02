Icardi’den ‘Aşk’ Golü, Daha Fazla Dayanamadı, Gece Yarısı Kozunu Oynadı

Wanda Nara ile ayrılığı sonrasında yaşananlarla gündemden düşmeyen Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, öyle bir hamle yaptı ki görenler “Yeni bir aşk mı doğuyor?” diye yorumladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Icardi’den ‘Aşk’ Golü, Daha Fazla Dayanamadı, Gece Yarısı Kozunu Oynadı

Daha önce Galatasaray maçında sahaya gelerek ‘Aşkın Olayım’ şarkısını seslendiren şarkıcı Simge Sağın’ın ismi Icardi ile defalarca anılmış, Wanda Nara’nın Simge’yi kıskandığı iddia edilmişti.

Icardi’den ‘Aşk’ Golü, Daha Fazla Dayanamadı, Gece Yarısı Kozunu Oynadı - Resim : 1

Ayrılık sonrasında Icardi ve Simge arasında aşk olacağı yönündeki iddialar sürekli gündeme gelmiş, iki taraftan da net bir açıklama gelmemişti.

Icardi’den ‘Aşk’ Golü, Daha Fazla Dayanamadı, Gece Yarısı Kozunu Oynadı - Resim : 2

ATAR ATMAZ FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Wanda Nara’nın yeni aşka yelken açmasının ardından Icardi’den sürpriz bir adım geldi. Icardi, kısa süre önce takibe aldığı Simge’nin sosyal medya hesabından yaptığı yılbaşı paylaşımını beğendi.

Icardi’den ‘Aşk’ Golü, Daha Fazla Dayanamadı, Gece Yarısı Kozunu Oynadı - Resim : 3

Icardi'nin Simge’nin fotoğrafını hızla beğenmesi, aşk dedikodularını hızla yaydı. Sosyal medyada birbirine yakıştırılan ikilini aralarında şuan için bir şey olmadığı söyleniyor.

Simge daha önce verdiği bir röportajda "Icardi benim kısmetimi kapatıyor" diyerek göndermede bulunmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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