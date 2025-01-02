Hadise’ye ‘Kusacağım’ Diyen Demet Akalın’a İrem Derici’den Rest

İrem Derici, Hadise’nin Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran için ‘Sıfır Tolerans’ şarkısını seslendirmesine “Kusacağım” diyerek tepki veren Demet Akalın’a sert çıktı. Derici, “Kusmasın bence sussun” diyerek, tartışmanın fitilini ateşledi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Hadise’ye ‘Kusacağım’ Diyen Demet Akalın’a İrem Derici’den Rest

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Diyarbakır’da öldürülüp çuvalla dereye bırakılan 8 yaşındaki Narin Güran için ‘Sıfır Tolerans’ şarkısını seslendiren Hadise, sosyal medyada tepki toplamıştı.

Hadise’nin bu performansına Demet Akalın’dan tepki gecikmemiş, Akalın “Kusacağım” yorumunu yapmıştı.

Hadise’ye ‘Kusacağım’ Diyen Demet Akalın’a İrem Derici’den Rest - Resim : 1

“KUSMASIN SUSSUN”

Sosyal medyayı sallayan olayın ardından Demet Akalın’a da tepki geldi. Ünlü şarkıcı İrem Derici, “Kusacağım” diyen Demet Akalın için “Kusmasın, sussun bence” tepkisini verdi.

İrem Derici’nin bu tepkisine Demet Akalın’dan bir yanıt gelmezken, Derici yeni bir paylaşım daha yaparak tartışmanın fitili ateşledi.

Hadise’ye ‘Kusacağım’ Diyen Demet Akalın’a İrem Derici’den Rest - Resim : 2

SİNAN AKÇIL’DAN O ŞARKIYI İSTEMİŞ

İrem Derici, 2015 yılında yayınlanan, yaklaşık 250 milyon dinlenen Sinan Akçıl imzalı "Evlenmene Bak" isimli şarkısını, Demet Akalın’ın Sinan Akçıl’dan istediğini ima etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Derici, şu ifadeleri kullandı: Ben devam ettirmiyorum bu saçmalığı, bayılır korku cumhuriyeti yaratıp insan ürkütmeye de SKT diye bir şey var. Digiturk, beni arama. TDK onu ara.

Hadise’ye ‘Kusacağım’ Diyen Demet Akalın’a İrem Derici’den Rest - Resim : 3

O Ses Türkiye’nin Kaybedeni Hadise Oldu! Tepkiler Sonrası Sessizliğini BozduO Ses Türkiye’nin Kaybedeni Hadise Oldu! Tepkiler Sonrası Sessizliğini BozduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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