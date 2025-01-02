Hadise’ye ‘Kusacağım’ Diyen Demet Akalın’a İrem Derici’den Rest

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Diyarbakır’da öldürülüp çuvalla dereye bırakılan 8 yaşındaki Narin Güran için ‘Sıfır Tolerans’ şarkısını seslendiren Hadise, sosyal medyada tepki toplamıştı.

Hadise’nin bu performansına Demet Akalın’dan tepki gecikmemiş, Akalın “Kusacağım” yorumunu yapmıştı.

“KUSMASIN SUSSUN”

Sosyal medyayı sallayan olayın ardından Demet Akalın’a da tepki geldi. Ünlü şarkıcı İrem Derici, “Kusacağım” diyen Demet Akalın için “Kusmasın, sussun bence” tepkisini verdi.

İrem Derici’nin bu tepkisine Demet Akalın’dan bir yanıt gelmezken, Derici yeni bir paylaşım daha yaparak tartışmanın fitili ateşledi.

SİNAN AKÇIL’DAN O ŞARKIYI İSTEMİŞ

İrem Derici, 2015 yılında yayınlanan, yaklaşık 250 milyon dinlenen Sinan Akçıl imzalı "Evlenmene Bak" isimli şarkısını, Demet Akalın’ın Sinan Akçıl’dan istediğini ima etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Derici, şu ifadeleri kullandı: Ben devam ettirmiyorum bu saçmalığı, bayılır korku cumhuriyeti yaratıp insan ürkütmeye de SKT diye bir şey var. Digiturk, beni arama. TDK onu ara.

Kaynak: Haber Merkezi