Yalı Çapkını Dizisine Seyirciden 'Osmanlı' Tokadı, Tam 34 Bin Kişi…

Büyük finale sayılı bölümün kaldığı, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Demir Ramazan’ın paylaştığı Yalı Çapkını dizisindeki Ferit ve Suna’nın öpüşme sahnesi kriz yarattı. Sosyal medyada linç edilen dizinin sosyal medya hesabı, yakın temaslı sahnenin ardından düşüşe uğradı. Dizinin resmi hesabı bir gecede 34 bin takipçi kaybetti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Yalı Çapkını Dizisine Seyirciden 'Osmanlı' Tokadı, Tam 34 Bin Kişi…

Star TV ekranlarının üçüncü sezonda reytingleri düştükçe düşen dizisi Yalı Çapkını’nın son bölümü seyirciyi ayağa kaldırdı. Dizideki enişte ve baldız arasındaki öpüşme sahnesi sonrasında dizinin hayranları deliye döndü.

Yalı Çapkını Dizisine Seyirciden 'Osmanlı' Tokadı, Tam 34 Bin Kişi… - Resim : 1

Yakın zamanda final yapacağı açıklanan dizideki bu sahne sonrasında hem oyunculara hem de senariste tepki üstüne tepki yağdı. İddiaya göre son bölümün ardından dizinin kemik hayran kitlesi dizinin resmi sosyal medya hesaplarını bir bir takip etmeyi bıraktı.

Ortaya çıkan rakam, sahnenin aldığı olumsuz tepkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. İşte o sahne ve detaylar…

Yalı Çapkını Dizisine Seyirciden 'Osmanlı' Tokadı, Tam 34 Bin Kişi… - Resim : 2

SUNA’YA TALİP OLUP SEYRAN’I İSTEMİŞTİ

Yalı Çapkını’nın ilk bölümünde kız isteme töreninde Ferit karakterine Şanlı Ailesi’nin büyük kızı Suna istemeye gidilmiş ancak Ferit küçük kardeş Seyran’ı istemelerini söylemiş, bölüm reyting rekorları kırmıştı.

Yalı Çapkını Dizisine Seyirciden 'Osmanlı' Tokadı, Tam 34 Bin Kişi… - Resim : 3

SARHOŞKEN ENİŞTESİNİ ÖPMÜŞTÜ

Ferit ve Seyran evlenmiş, aralarındaki kavgalı ilişki sonraki bölümlerde aşka dönüşmüştü. Suna karakteri sarhoş olduğu bir gece Ferit’i öpmüş bu sahne sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Dizide zaman zaman Suna karakterinin Ferit’e karşı adını koyamadığı hisleri ekrana taşınmış ancak son bölümlerde Suna’nın Abidin ile evlenmesi bu hislerin geçtiği düşüncesini yansıtmıştı.

Yalı Çapkını Dizisine Seyirciden 'Osmanlı' Tokadı, Tam 34 Bin Kişi… - Resim : 4

RÜYA MI GERÇEK Mİ?

Büyük finale bölüm saymaya başlayan dizide Ferit ve Suna’nın alkol sonrasında öpüştüğü anlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Enişte ve baldızın öpüşme sahnesinin rüya mı gerçek mi olduğu tartışma yaratırken, Seyran’ın o anları görüp görmeyeceği de merak konusu oldu.

34 BİN TAKİPÇİ KAYBETTİ

Gizemini koruyan sahnenin ardından Yalı Çapkını’nın sosyal medya hesabında takipçi düşüşü yaşandığı öne sürüldü. Dizinin Instagram hesabı 2 milyon 834 binden 2.7 milyona geriledi. Dizi, yaklaşık 34 bin takipçi kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu
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