Şarkıcı Bayhan Tartışmalı Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve "Ölünce beni kim yıkayacak" afişleriyle büyük tepki çeken Gassal dizisi, Türkiye'nin gündemine oturdu. Hakkındaki tartışmaların da katkısıyla izlenme rekorları kıran dizinin kadrosuna şarkıcı Bayhan da katıldı.

Şarkıcı Bayhan Tartışmalı Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu

TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de yayınlanan, daha gösterime girmeden hakkındaki tartışmalarla ülke gündemine oturan Gassal dizisi, ilk sezonuyla izlenme rekorları kırarken, sosyal medyada da binlerce yorum aldı.

Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı, 10 bölümden oluşan dizinin tanıtımı tepki çekerken, bununla birlikte epey merak da uyandırdı. İkinci sezon çekimleri tamamlanan dizi, bir gassalın ölünce kendisini kimin yıkayacağını bulma yolculuğunu anlatıyor.

Şarkıcı Bayhan Tartışmalı Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu - Resim : 1

HANDE SORAL DA KADRODA

Son olarak diziye şarkıcı Bayhan ve oyuncu Hande Soral da katıldı. Dizinin resmi hesabından yapılan açıklamada "Gassal 2. sezonda; Hande Soral ve Bayhan kadromuza katıldı. Ekibimize hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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