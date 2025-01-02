Meghan Markle Şimdi de Influencer Oldu! Gönderi Başı Kazanacağı Ücret Dudak Uçuklattı

İngiltere kraliyet ailesi üyelerinden Prens Harry ve eşi Meghan Markle, ailedeki görevlerinden çekilerek ABD'ye yerleşti. Yaklaşık beş yıldır aileden ayrı yaşayan çift, medyaya kraliyet ailesiyle ilgili anlattıkları hikayelerle para kazanırken, son olarak da sosyal medyaya geri dönme kararı aldı.

Instagram'da yeni bir hesap açan 43 yaşındaki Meghan Markle, Prens Harry tarafından çekilen, sahilde koştuğu anları gösteren bir video paylaştı. Video kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.

GÖNDERİ BAŞINA 1 MİLYON DOLAR

İki yıl önce açılan "@meghan" adlı hesabın Markle'a ait olduğu uzun zamandır konuşulurken, paylaşan videoyla bu durum kanıtlanmış oldu. Uzun süredir eleştirilerin hedefi olan Markle'ın, hesabındaki yorumları devre dışı bıraktığı da dikkat çekti.

Markle'ın her gönderi başına en az 1 milyon dolar kazanacağı haberleri de İngiliz basının gündemine yerleşti.

Kaynak: Haber Merkezi