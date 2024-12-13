Kraliyet Çok Skandal Gördü Ama Böylesini Değil... Buckingham Sarayı'nda Başlayan Eğlence Gözaltında Bitti

Buckingham Sarayı'nda görevli bir hizmetçi, sarayda personel arasındaki bir eğlencenin ardından Londra'daki bir barda kavgaya karıştı. Bar müdürüne saldıran kadın bir gece boyunca gözaltında tutulup para cezasıyla serbest bırakılırken, saraydan da olayla ilgili bir açıklama geldi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Kraliyet Çok Skandal Gördü Ama Böylesini Değil... Buckingham Sarayı'nda Başlayan Eğlence Gözaltında Bitti

BUSE YILMAZ

İngiltere Kralı Charles'ın resmi konutu Buckingham Sarayı'nda görevli bir çalışan, gözaltına alındı. Olayın, başkent Londra'daki Victoria Caddesi'nde bulunan All Bar One adlı barda düzenlenen Noel partisinde yaşananlarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Salı gecesi yaşanan olayda öğrenilene göre; sarayda birlikte eğlenip içki içmek için toplanan, kraliyet personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, eğlenceye barda devam etti. Ancak hizmetçi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki bir kadının bar müdürüne yumruk atmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Kraliyet Çok Skandal Gördü Ama Böylesini Değil... Buckingham Sarayı'nda Başlayan Eğlence Gözaltında Bitti - Resim : 1

BİR GECE GÖZALTINDA KALDI

Sakinleştirilmeye çalışılsa da öfkeden bardakları etrafa fırlattığı söylenen kadın, polisin bara gelmesinin ardından gözaltına alındı. Kadın, "adi saldırı" ve "mala zarar verme" suçlarından sorumlu tutularak, bir gece boyunca nezarethanede tutulup para cezasıyla serbest bırakıldı.

SARAYDAN AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı, konuyla ilgili "Önce sarayda bir araya gelen personelin işyeri dışında karıştığı olayın farkındayız. Bu sarayın resmi bir Noel partisi değildi ama yine de gerçekleri tam olarak araştıracağız ve olaya karışan personelle ilgili bir disiplin süreci izleyip önlem alacağız" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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