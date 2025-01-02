Burak Kut ‘O Ses Türkiye’ Kaosuna Son Noktayı Koydu, Yeşim Salkım’a Ders Verdi, ‘Nasıl Hala Böyle…’

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alan 90’lı yılların usta sanatçısı Burak Kut, sosyal medyada gündem olan yorumlara cevap verdi. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Kut, programa nasıl davet edildiğini de açıkladı.

Kut “Kimseyi küçümseyemem, bir zamanlar ben de bebe idim çünkü. Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü etrafında toplanıp, ülkemizin sanat kültür seviyesini yukarı taşımak için elimizden geleni yapalım beraberce” dedi.

YEŞİM SALKIM ACUN’A İSYAN ETMİŞTİ

O Ses Türkiye’de sergilediği performans, sosyal medyada çok konuşula övgüler yağdırılan ünlü sanatçı Burak Kut için bir övgüde sanatçı Yeşim Salkım’dan gelmişti. Salkım, Burak Kut gibi önemli sanatçıların sadece özel günlerde hatırlanmasına tepki göstermiş, Acun’a “Yıllarca olmadık insanları seyrettirdin kanalında, umarım bu da sana ders olmuştur. Çay bile demlenince içilir 90’lar gerçeğini unutma” sözleri ile seslenmişti.

“BİR GECE YARISI ACUN…”

İsminin sıkça anılmasının ardından Burak Kut da sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan Kut, “Bir gece yarısı Acun ağabeyin, O Ses Yılbaşı 2025 çekimine davet için araması akabinde, aklıma ilk düşen fikir içimde ilk uyanan duygu ‘Zaten herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde, hiç değilse yeni yıla hep beraber iyi ve yüksek enerjiyle girebileceğimiz, moralimizi düzeltecek hafızalarda yer edecek bir gösteri hazırlamalıyım’ oldu” dedi.

“DERS DEĞİL DE, İLHAM VEREBİLDİYSEM”

“Hayal ettiğimiz gibi olması ve ortak bir paydada buluşabileceğimizi görmek, mutlu etti beni” diye belirten Kut şunları söyledi: Güldüren yorumlara cevaben; ders niteliğinde. Nasıl hâlâ böyle söyleyebiliyor, bebeleri pisten aldı gibi yorumlara gülerek, takip edebildiğimce baktım. Ders değil de, ilham verebildiysem ne mutlu.

“YÜREĞİME SU SERPTİNİZ”

“Bebeler de pistte kalmalı bence” diyen Kut “Kimseyi küçümseyemem, bir zamanlar ben de bebe idim çünkü. Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü etrafında toplanıp, ülkemizin sanat kültür seviyesini yukarı taşımak için elimizden geleni yapalım beraberce. Yüreğime, yorum yağmurları ile su serptiniz, eksik olmayınız” diyerek sözlerini bitirdi.

Kaynak: Haber Merkezi