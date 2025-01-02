Survivor 2025’te İlk Baygınlık, Saniyeler İçinde Yere Yığıldı, Düştüğü Yerden Dakikalarca Kalkamadı, Eleme Potasının Yolu Gözüktü

1 Ocak itibariyle ekranlarda yayınlanmaya başlayan Survivor 2025’in ilk bölümü yüksek tansiyonla başladı. Gönüllüler ve Ünlüler All Star kadrosuyla dikkat çeken yarışmanın fragmanı görenleri hayrete düşürdü.

BAYILDI MI?

Mücadelenin daha yeni başladığı Survivor 2025’in ilk sakatlık geçiren yarışmacısı Barış Murat Yağcı oldu. Survivor Barış Murat Yağcı bayıldı mı, son durumu ne? İşte detaylar…

SICAĞA VE TEMPOYA DAYANAMADI

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yeni sezonda fragmanlarda yer alan Barış Murat Yağcı'nın bayılmasından sonra neler yaşandığı merak konusu oldu. Yarışmanın yayınlanan görüntüsünde yüksek sıcaklığa ve tempoya dayanamayan Barış Murat Yağcı'nın yarışmacı arkadaşı İsmail Balaban'dan destek aldığı görüldü.

Öte yandan görüntülerde ayağa kalmaya çalışan Barış Murat Yağcı’nın öne doğru düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi