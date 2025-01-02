Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nu Kızdıran ‘Noel’ Yorumu! Sessiz Kalmayıp Cevap Verdi! ‘Umarım…’

Son bölümündeki yangın faciasıyla herkesi ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti, konuşulmaya devam ederken dizinin muhafazakar karakteri Pembe’yi canlandıran ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun 2025 paylaşımı, gündem oldu.

Taşçıoğlu, 2024’e veda etmek için Instagram hesabından yılbaşı konseptli bir fotoğrafını paylaştı. Yılbaşı temalı pijama takımı ve süsleriyle koltuğunda bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, 2025’e ‘Merhaba’ dedi.

“2025 MUTLULUK VE SAĞLIK GETİRSİN”

Taşçıoğlu, paylaşımına “Hoşça kal 2024... 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin... Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i..." notunu düştü.

“MÜSLÜMAN NOEL KUTLAMAZ PEMBE HANIM”

Dizideki ‘Pembe’ karakterini ciddiye alan bir takipçisi, Taşçıoğlu’nun paylaşımına “Selamün kavlen Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım” yorumunu yaptı.

“BEN PEMBE DEĞİLİM”

Kendisine yapılan yorumu sessiz kalmayarak cevap veren ünlü oyuncu “Umarım yeni yıl ayrıştırılmadığımız bir yıl olur. Noel 25 Aralık bugün yarın 31'i. Ben de Pembe değilim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi