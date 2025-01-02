Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nu Kızdıran ‘Noel’ Yorumu! Sessiz Kalmayıp Cevap Verdi! ‘Umarım…’

Entrikaları, kaosu ve heyecanı yüksek, ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun ‘yılbaşı’ paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Taşçıoğlu, “Müslüman Noel kutlamaz” diyen takipçisine bakın nasıl yanıt verdi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nu Kızdıran ‘Noel’ Yorumu! Sessiz Kalmayıp Cevap Verdi! ‘Umarım…’

Son bölümündeki yangın faciasıyla herkesi ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti, konuşulmaya devam ederken dizinin muhafazakar karakteri Pembe’yi canlandıran ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun 2025 paylaşımı, gündem oldu.

Taşçıoğlu, 2024’e veda etmek için Instagram hesabından yılbaşı konseptli bir fotoğrafını paylaştı. Yılbaşı temalı pijama takımı ve süsleriyle koltuğunda bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, 2025’e ‘Merhaba’ dedi.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nu Kızdıran ‘Noel’ Yorumu! Sessiz Kalmayıp Cevap Verdi! ‘Umarım…’ - Resim : 1

“2025 MUTLULUK VE SAĞLIK GETİRSİN”

Taşçıoğlu, paylaşımına “Hoşça kal 2024... 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin... Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i..." notunu düştü.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nu Kızdıran ‘Noel’ Yorumu! Sessiz Kalmayıp Cevap Verdi! ‘Umarım…’ - Resim : 2

“MÜSLÜMAN NOEL KUTLAMAZ PEMBE HANIM”

Dizideki ‘Pembe’ karakterini ciddiye alan bir takipçisi, Taşçıoğlu’nun paylaşımına “Selamün kavlen Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım” yorumunu yaptı.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nu Kızdıran ‘Noel’ Yorumu! Sessiz Kalmayıp Cevap Verdi! ‘Umarım…’ - Resim : 3

“BEN PEMBE DEĞİLİM”

Kendisine yapılan yorumu sessiz kalmayarak cevap veren ünlü oyuncu “Umarım yeni yıl ayrıştırılmadığımız bir yıl olur. Noel 25 Aralık bugün yarın 31'i. Ben de Pembe değilim” ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nu Kızdıran ‘Noel’ Yorumu! Sessiz Kalmayıp Cevap Verdi! ‘Umarım…’ - Resim : 4

Kızılcık Şerbeti Fragmanı Deliye Döndürdü! Herkes Tek Bir İsmi Konuşuyor, Yangında Ölecek mi?Kızılcık Şerbeti Fragmanı Deliye Döndürdü! Herkes Tek Bir İsmi Konuşuyor, Yangında Ölecek mi?Magazin

Kızılcık Şerbeti'ni Karıştıran Tokat Sonrası Özge Özacar'dan Dikkat Çeken PaylaşımKızılcık Şerbeti'ni Karıştıran Tokat Sonrası Özge Özacar'dan Dikkat Çeken PaylaşımMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kızılcık Şerbeti
Son Güncelleme:
Yumurta Haşlarken Çatlamayı Önlemenin Basit Yolu: Bir Tutam Atınca Asla Çatlamıyor Yumurta Haşlarken Çatlamayı Önlemenin Basit Yolu: Bir Tutam Atınca Asla Çatlamıyor
Sanat Dünyasının Acı Günü! Senarist ve Yönetmen Olgun Özdemir Hayatını Kaybetti Sanat Dünyasının Acı Günü
Sosyeteyi Yıkan Ölüm! Estetik Bağımlısı ‘Kedi Kadın’ Hayatını Kaybetti Estetik Bağımlısı ‘Kedi Kadın’ Hayatını Kaybetti
Hiç Uğraştırmıyor ve Daha Kolay Hazırlanıyor! 5 Dakikalık Kek Tarifi Hiç Uğraştırmıyor ve Daha Kolay Hazırlanıyor! 5 Dakikalık Kek Tarifi