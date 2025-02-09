Ece Seçkin ile Ati242 Arasında Neler Oluyor? Ünlü Şarkıcı 5 Yıl Sonra Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yeni gönderisiyle de yine çok konuşuldu. Son dönemin en popüler rapçilerinden Ati242'nin yaklaşık 5 yıl önce X (Twitter) platformundan attığı tweete yanıt veren şarkıcı, hayranlarını şoke etti.

Ati242'nin 2 Aralık 2019 tarihinde yaptığı "Ece Seçkin........" paylaşımını alıntılayan şarkıcı, "Ati242....." şeklinde bir gönderi paylaştı. Şarkıcının gönderisine on binlerce beğeni ve yorum yağınca bu hamle sosyal medyada viral oldu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Ece Seçkin "eğlence" kategorisi altında X gündemine girerken, sosyal medya kullanıcıları da gönderiye "Nereden aklına geldi acaba?", "Hayallerime ulaşma hızım", "İstediğim şeyler beni de anca 5 yıl sonra bulur" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi