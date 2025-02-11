Behzat Ç. Efsanesi Geri Geliyor! Erdal Beşikçioğlu Sete Döndü

Hayranların merakla beklediği haber geldi. CHP Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin üçüncü sezon çekimleri başladı. Setten ilk kare paylaşıldı. İşte ilk görüntü...

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Behzat Ç. Efsanesi Geri Geliyor! Erdal Beşikçioğlu Sete Döndü

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin setinden ilk kare geldi. BluTV dizisi Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi Ankara Etimesgut’ta sete çıktı.

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun mesai saatleri dışında rol aldığı dizi cumartesi günü çekimlere başladı. Beşikçioğlu, belediye başkanı seçilmeden önce diziyle anlaştığını, sahnelerini mesai saatleri dışında çekeceğini açıklamıştı.

'MÜJDEMİZİ İSTERİZ'

BluTv sosyal medya hesabından yapılan, "Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor!" paylaşımıyla, yeni sezonun çekimlerinin başladığı duyuruldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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