Zuhal Topal Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Bolu'daki Yangın Faciası İçin İstifa Çağrısı Yaptı

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen büyük yangın faciası 36’sı çocuk 78 kişiyi hayattan kopardı. İhmallerin zinciri sonucu bir çok ailenin ocağına ateş düştü. Yangında dostlarını ve onların çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan ünlü sunucu Zuhal Topal gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye’de ihmaller sonucu çok canın gittiğini söyleyen Topal, "Bu yangındaki ihmallere göz yuman sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin istifa etmesini istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Son Güncelleme:

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak gecesi meydana gelen yangın faciası Türkiye’yi yasa boğdu. Faciada 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybederken geride derin bir acı kaldı. Yangında dostlarını kaybeden ünlü sunucu Zuhal Topal, olayın hemen ardından çıktığı yayında gözyaşlarını tutamadı.

'ÇOK CANIM YANIYOR'

Konuşmakta zorlanan Topal, büyük bir acı yaşadığını dile getirerek sorumluların en ağır cezayı alması gerektiği çağrısında bulundu. Topal, “Dostlarımı ve çocuklarını kaybettik. Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek ferdi sevgili Tunç'a da sabırlar diliyorum. Konuşamıyorum, tabi ki çok canım yanıyor, tabi ki isterdim ki acımı yaşayayım ama işimi yapmak zorundayım. Türk halkına baş sağlığı diliyorum.” dedi.

İSTİFA ÇAĞRISI

“Ölüm Allah’tan ama ihmaller yüzünden bu ülkede çok insanı kaybetmeye devam ediyoruz. Ocaklara ateş düşmemesi için sorumluların hesap vermesi gerekiyor. Bu yangındaki ihmallere göz yuman sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin istifa etmesini istiyorum” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Zuhal Topal Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Bolu'daki Yangın Faciası İçin İstifa Çağrısı Yaptı - Resim : 1

Hem kızını hem oğlunu kaybeden Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek üyesi Tuncay’a da sabır dileyen ünlü sunucu, “Konuşamıyorum çünkü hem kızını hem oğlunu, sevgili Elif Naz’ı, Ali Can’ı ve eşini kaybettik. Çok canım yanıyor” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Zuhal Topal Çileden Çıktı! Yarışmacıyı KovduZuhal Topal Çileden Çıktı! Yarışmacıyı KovduMagazin

Kartalkaya Soruşturmasında Flaş GelişmeKartalkaya Soruşturmasında Flaş GelişmeGüncel

En Buruk Ders Zili: 'Kartalkaya Acısı' Okul SıralarındaEn Buruk Ders Zili: 'Kartalkaya Acısı' Okul SıralarındaGüncel

Kaynak: tv8

Etiketler
Zuhal Topal Bolu Yangın Facia
Son Güncelleme:
Sezen Aksu'dan Ferdi Tayfur Sürprizi Minik Serçe'den Ferdi Tayfur Kararı
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın Bebeği... İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu Ünlü Çiftin Bebeği Sosyal Medyayı Salladı
Bir Şarkısın Sen Yarışmasıyla Akıllara Kazınmıştı... İşte Fındık Kurdu Berna'nın Son Hali Fındık Kurdu Berna'nın Son Hali Ortaya Çıktı
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
Dilan Polat’ın Paylaşıp Jet Hızıyla Sildiği Mesaj Dile Düştü, Engin’den Çok Konuşulacak İtiraf Dilan Polat’ın Sildiği Mesaj Dile Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Amatör Lig Değil, Meydan Muharebesi! Oyuncular ve Antrenör Dehşet Saçtı, Hakemler Kabusu Yaşadı Oyuncular Birbirine Girdi, Hakemler Kabusu Yaşadı
Zuhal Topal Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Bolu'daki Yangın Faciası İçin İstifa Çağrısı Yaptı Zuhal Topal Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Behzat Ç. Efsanesi Geri Geliyor! Erdal Beşikçioğlu Sete Döndü Erdal Beşikçioğlu Sete Döndü
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak