Zuhal Topal Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Bolu'daki Yangın Faciası İçin İstifa Çağrısı Yaptı

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak gecesi meydana gelen yangın faciası Türkiye’yi yasa boğdu. Faciada 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybederken geride derin bir acı kaldı. Yangında dostlarını kaybeden ünlü sunucu Zuhal Topal, olayın hemen ardından çıktığı yayında gözyaşlarını tutamadı.

'ÇOK CANIM YANIYOR'

Konuşmakta zorlanan Topal, büyük bir acı yaşadığını dile getirerek sorumluların en ağır cezayı alması gerektiği çağrısında bulundu. Topal, “Dostlarımı ve çocuklarını kaybettik. Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek ferdi sevgili Tunç'a da sabırlar diliyorum. Konuşamıyorum, tabi ki çok canım yanıyor, tabi ki isterdim ki acımı yaşayayım ama işimi yapmak zorundayım. Türk halkına baş sağlığı diliyorum.” dedi.

İSTİFA ÇAĞRISI

“Ölüm Allah’tan ama ihmaller yüzünden bu ülkede çok insanı kaybetmeye devam ediyoruz. Ocaklara ateş düşmemesi için sorumluların hesap vermesi gerekiyor. Bu yangındaki ihmallere göz yuman sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin istifa etmesini istiyorum” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Hem kızını hem oğlunu kaybeden Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek üyesi Tuncay’a da sabır dileyen ünlü sunucu, “Konuşamıyorum çünkü hem kızını hem oğlunu, sevgili Elif Naz’ı, Ali Can’ı ve eşini kaybettik. Çok canım yanıyor” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: tv8