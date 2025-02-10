İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın Bebeği... İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın 29 Ocak'ta doğan bebeklerinden ilk fotoğraf geldi. Çiftin bebeklerine verdikleri isim ise sosyal medyada gündem oldu.

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İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın Bebeği... İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Olimpiakos'ta forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, kısa süreli bir flörtün ardından Mayıs 2024'te Paris'te sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturarak hayranlarını şaşırttı. Evlendikten kısa bir süre sonra da Pamuk, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.

İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın Bebeği... İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim : 1

Hamileliği süresince fotoğraflarını paylaşam ünlü oyuncu, 29 Ocak't günü de oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne-baba olan çift mutluluklarını dile getirirken, Melisa Aslı Pamuk'tan doğum sonrası ilk paylaşım geldi.

İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın Bebeği... İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim : 2

BEBEĞİN ADI ÇOK KONUŞULDU

Instagram hesabından oğlunun elinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, bebeğinin adını da açıkladı. Pamuk, paylaşımına "Mylan Yazıcı. 29.01.2025" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bebeğinin isminin anlamı ise merak konusu oldu.

İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın Bebeği... İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu - Resim : 3

MYLAN NE DEMEK?

Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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