Sezen Aksu'dan Ferdi Tayfur Sürprizi

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 70. yaşını özel bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. "Paşa Gönlümün Şarkıları" albümünde Aksu, geçtiğimiz aylarda vefat eden Ferdi Tayfur'un da bir şarkısını seslendirecek.

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Sezen Aksu'dan Ferdi Tayfur Sürprizi

Türk pop müziğinin efsanevi ismi Sezen Aksu, beş yıl aradan sonra yeniden stüdyoya girdi. 70. yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı, dinleyicilerine büyük bir sürpriz yaparak yeni albümü "Paşa Gönlümün Şarkıları" ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

KLASİKLER YENİDEN HAYAT BULUYOR

"Paşa Gönlümün Şarkıları" albümünde, Sezen Aksu'nun yıllara meydan okuyan sekiz klasik eseri modern dokunuşlarla yeniden düzenlendi. Dinleyicileri hem geçmişe götürecek hem de günümüz sound’unu hissettirecek bu şarkıların yanı sıra, albümde üç yeni parça da yer alıyor.

Sezen Aksu'dan Ferdi Tayfur Sürprizi - Resim : 1

FERDİ TAYFUR SÜRPRİZİ

Öte yandan Aksu'nun albümünde, geçtiğimiz ay vefat eden arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un da bir şarkısına yer vermesi dikkat çekti.

ALBÜM NE ZAMAN ÇIKIYOR?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde müzikseverlerle buluşacak olan "Paşa Gönlümün Şarkıları", toplam 12 şarkıdan oluşuyor. Sekiz unutulmaz eserin yeni versiyonları ve üç yepyeni şarkının yanı sıra, Ferdi Tayfur’a ithaf edilen özel bir eser de albümde yer alacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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