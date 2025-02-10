Ünlü Şarkıcı Göksel 8 Kilo Verdi, Yıllar Sonra Tarz Değiştirdi: İşte Son Hali

"Bi'i Seni Konuşurum" "Sen Orda Yoksun" "Denize Bıraksam" şarkılarıyla hafızlara kazınan güzel sanatçı Göksel, gözlerden uzak bir hayat sürmeye devam ediyor. Ancak hayranları tarafından ilgiyle takip edilen şarkıcı, sosyal medyada oldukça merak ediliyor.

AŞK BİTTİ Mİ?

Magazin dedikodularından uzak olan Göksel, kendisinden 15 yaş küçük müzisyen Osman Şahin ile yaşadığı aşkla daha önce gündem olmuştu.

Geçen kasım ayında düzenlenen Afife oyununun galasına el ele katılan sevgililer, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Bu durum şarkıcının, genç sevgilisinden ayrıldığı yönünde yorumlanmıştı.

Ünlü şarkıcı şimdilerde yeni bir albüme hazırlık yapıyor. Göksel'in,10'uncu stüdyo albümünün açılış şarkısı 'Pardon' 14 Şubat'ta yayınlanacak.

8 KİLO VERDİ

Şarkıcı, albümden yayınlanacak olan ilk şarkı 'Pardon'un kapağını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yeni albümü öncesi 8 kilo veren Göksel fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Ünlü ismin hayranları fotoğrafa beğeni yağdırırken, zayıflama sırrını paylaşacağı günü de heyecanla bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi