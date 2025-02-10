Murat Boz'a Tazminat Şoku: Davayı Kaybetti... İşte Ödeyeceği Tutar

Murat Boz, eski menajerlik şirketi Stardium Müzik tarafından açılan tazminat davasını kaybetti. Ünlü şarkıcı, 83 bin 759 TL tazminat ödeyecek.

Kaynak: Akşam

Tazminat Murat Boz Magazin haberleri
Son Güncelleme:
Murat Boz'a Tazminat Şoku: Davayı Kaybetti... İşte Ödeyeceği Tutar - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un eski menajerlik şirketi Stardium Müzik, Boz hakkında 'şirket sıralarını ifşa etmek' nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı.

1 4
Murat Boz'a Tazminat Şoku: Davayı Kaybetti... İşte Ödeyeceği Tutar - Resim: 2

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Boz, söz konusu şirketle menajerlik sözleşmesi imzalamasına rağmen, sözleşme hükümlülüklerine aykırı davranarak farklı yapım şirketleriyle görüşmeler yaptı.

2 4
Murat Boz'a Tazminat Şoku: Davayı Kaybetti... İşte Ödeyeceği Tutar - Resim: 3

Boz'un o dönemde Stardium Müzik ile menajerlik anlaşması bulunmasına rağmen şirket hakkında olumsuz beyanlarda bulunduğu ve şirketin sırlarını ifşa ettiği öne sürüldü.

3 4
Murat Boz'a Tazminat Şoku: Davayı Kaybetti... İşte Ödeyeceği Tutar - Resim: 4

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, açılan davada menajerlik şirketini haklı bularak Boz'un 83 bin 759 TL maddi tazminat ödemesine karar verdi.

4 4