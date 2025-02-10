Murat Boz'a Tazminat Şoku: Davayı Kaybetti... İşte Ödeyeceği Tutar
Murat Boz, eski menajerlik şirketi Stardium Müzik tarafından açılan tazminat davasını kaybetti. Ünlü şarkıcı, 83 bin 759 TL tazminat ödeyecek.
Kaynak: Akşam
Ünlü şarkıcı Murat Boz'un eski menajerlik şirketi Stardium Müzik, Boz hakkında 'şirket sıralarını ifşa etmek' nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı.
Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Boz, söz konusu şirketle menajerlik sözleşmesi imzalamasına rağmen, sözleşme hükümlülüklerine aykırı davranarak farklı yapım şirketleriyle görüşmeler yaptı.
Boz'un o dönemde Stardium Müzik ile menajerlik anlaşması bulunmasına rağmen şirket hakkında olumsuz beyanlarda bulunduğu ve şirketin sırlarını ifşa ettiği öne sürüldü.
TAZMİNAT ÖDEYECEK
Mahkeme, açılan davada menajerlik şirketini haklı bularak Boz'un 83 bin 759 TL maddi tazminat ödemesine karar verdi.