Doktorlar Dizisinin Efsane İkilisinden Yıllar Sonra Bir İlk, Herkes Geçmişe Gitti
İzleyen herkese doktor olma hayali kurduran, unutulmaz dizi Doktorlar’ın efsane ikilisi Zenan ve Ela karakterlerine hayat veren ünlü oyuncular Yasemin Özilhan ve Melike Güner, yıllar sonra bir araya geldi. İşte nikah masasında terk edilen Ela ve her zaman burnunu dikine giden Zenan’ın yeni halleri…
Tuğçenur Acar
2006 yılında SHOW TV ekranlarında fırtınalar estiren, jenerik müziği, birbirinden ilginç hasta hikayeleri ile dikkat çeken, yıllar sonra dahi tekrarları izlenen dizi Doktorlar’ın harika ikilisi Ela ve Zenan hayranlarını sevindiren bir fotoğraf geldi.
EFSANE İKİLİ YAN YANA
Doktor Levent ile yaşadığı buruk aşk hikayesi ile tanınan, nikah masasında son anda terk edilen Ela’ya hayat veren ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve doktor Zenan’a hayat veren oyuncu Melike Güner bir araya geldi.
GÖZ YAŞARTAN FOTOĞRAF
Yıllar sonra buluşan ikilinin samimi fotoğrafları, hayranlarına eski yılları hatırlattı. Yıllar geçmesine rağmen izleyiciler tarafından unutulmayan dizinin iki fenomen ismi, bu anları sosyal medya hesaplarından “Sen anlat ben dinlerim” notuyla paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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