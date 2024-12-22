The Weeknd'den Çifte Müjde! İkisi Birden Geliyor, Tarih Belli Oldu

Müzik kariyerinin yanında oyunculuk da yapmak isteyen dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd, televizyonun ardından bu kez beyazperdede boy gösterecek. Yakın zamanda yeni albüm çıkaracağı bilinen şarkıcı, Jenna Ortega ve Barry Keoghan ile birlikte rol aldığı Hurry Up Tomorrow filminin vizyon tarihini de paylaştı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
The Weeknd'den Çifte Müjde! İkisi Birden Geliyor, Tarih Belli Oldu

Son yılların en popüler erkek şarkıcısı The Weeknd, müzik kariyerindeki başarısının yanına sinemayı da eklemeyi umuyor. Spotify'da en çok dinlenen sanatçı olma rekorunu kaptırmayan ve geçtiğimiz günlerde de 25 şarkısı 1 milyar dinlenmeyi aşan ilk sanatçı olan Kanadalı şarkıcı, yeni albümle beraber "yeni film" dönemine de girdiğini açıkladı.

BU KEZ SİNEMADA BOY GÖSTERECEK

Geçen yıl HBO için hazırlanan, kendisinin başrolünü oynayıp senaryo ekibinde yer aldığı "The Idol" dizisiyle oyunculuk kariyerine tepki çeken bir başlangıç yapan The Weeknd, bu kez Trey Edward Shults'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bir psikolojik gerilim filmiyle sinemada şansını deneyecek.

The Weeknd'den Çifte Müjde! İkisi Birden Geliyor, Tarih Belli Oldu - Resim : 1

İDDİALI İSİMLER KADROSUNDA

Yeni albümüyle paralel zamanlarda hayranlarıyla buluşacak olan "Hurry Up Tomorrow" adlı filmde Jenna Ortega ve Barry Keoghan ile beraber oynayan ünlü şarkıcı, filmin vizyon tarihini de açıkladı. Çekimlerinin tamamlandığı bildirilen ve önümüzdeki yılın merakla beklenen filmlerinden olan Hurry Up Tomorrow, 16 Mayıs 2025'te sinemaseverlerle buluşacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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