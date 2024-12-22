MasterChef'te 6. Ceketin Sahibi Belli Oldu, O İsim Yarışmaya Veda Etti

MasterChef’in yayınlanan son bölümünde yarışmacılar 6. ceketi almak için yarıştı. Onur ve Şirin’in karşı karşıya geldiği mücadelede ceketi kazanan isim Onur olurken, Şirin ise yarışmaya veda etti. Yarışmaya veda eden Şirin, gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef'te 6. Ceketin Sahibi Belli Oldu, O İsim Yarışmaya Veda Etti

Tv8’in merakla takip edilen yarışma programı MasterChef’te eleme gecesi yaşanırken son ceketin de sahibi belli oldu.

Onur ve Şirin’in karşı karşıya geldiği gecede ilk etapta trüf mantarı ve kekik kullanarak hazırlanan yemekler şeflere sunuldu.

İkinci etapta ise yarışmacılar MasterChef 2023 All Star’ın galibi Esra Tokelli’nin şampiyonluk yemeği olan kaz etli imza tabağını yarışmacılar hazırlamaya çalıştı.

Bu rekabette ise sadece bir yarışmacı şeflerin onayını alabildi.

MasterChef'te 6. Ceketin Sahibi Belli Oldu, O İsim Yarışmaya Veda Etti - Resim : 1

CEKETİ KAZANAN İSİM ONUR OLDU

Danilo, Somer ve Mehmet şeflerin bu rekabetteki tercihi ve 6. ceketi layık gördüğü isim ise, geçtiğimiz günlerde yaşadığı stres yüzünden ağlamasıyla gündem olan Onur oldu.

Onur ceketi kazanarak adını ilk 6’ya yazdırmaya başarırken finale doğru büyük bir adım atmış oldu.

MasterChef'te 6. Ceketin Sahibi Belli Oldu, O İsim Yarışmaya Veda Etti - Resim : 2

ELENEN İSİM DE BELLİ OLDU

Bu sonuçla birlikte yarışmacılardan Şirin MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

Onur ceketi aldıktan sonra "Şirin ile potada olmak istemezdim, Şirin'in de ceket giymesini isterdim" ifadeleriyle rakibini teskin etmeye çalıştı.

Elenen isim olan Şirin ise "Geldiğimde bu kadar rahat olduğumu düşünmüyordum ama herkes o kadar sahip çıktı ki gerçekten kendimi yabancı gibi hissetmedim. Herkesi çok sevdim, iyi ki diyorum" sözleriyle hislerini paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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