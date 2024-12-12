Amerikan Sapığı Geri Dönüyor! Yeni Psikopat 'Elvis' Oldu

Hollywood'da 2000'li yılların en ikonik filmlerinden olan, Christian Bale'in başrol Patrick Bateman'ı canlandırdığı Amerikan Sapığı (American Psycho) filmi yeniden çekiliyor. Son dönemin yükselişteki yönetmenlerinden Luca Guadagnino'nun çekeceği sinema filminin yeni başrolü merak konusu olmuştu.

FARKLI BİR YORUMLA UYARLANACAK

İki yıl önce "Elvis" filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen ve "Dune: Çöl Gezegeni" filmiyle de şöhretine şöhret katan Austin Butler, yeni Patrick Bateman oldu.

Bret Easton Ellis'in aynı isimdeki romanından uyarlanacak film, başka bir yorumla çekilerek "yeniden çevrim" sıfatından kurtarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi