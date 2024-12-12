Amerikan Sapığı Geri Dönüyor! Yeni Psikopat 'Elvis' Oldu

Kült sinema filmi Amerikan Sapığı, Luca Guadagnino'nın yönetmenliğinde yeniden beyazperdeye uyarlanacak. İkonik Patrick Bateman karakterini Christian Bale'den sonra kimin oynayacağı merak edilirken, rol, "Elvis" filmiyle Oscar adayı olunca önü açılan Austin Butler'ın oldu.

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Amerikan Sapığı Geri Dönüyor! Yeni Psikopat 'Elvis' Oldu

Hollywood'da 2000'li yılların en ikonik filmlerinden olan, Christian Bale'in başrol Patrick Bateman'ı canlandırdığı Amerikan Sapığı (American Psycho) filmi yeniden çekiliyor. Son dönemin yükselişteki yönetmenlerinden Luca Guadagnino'nun çekeceği sinema filminin yeni başrolü merak konusu olmuştu.

Amerikan Sapığı Geri Dönüyor! Yeni Psikopat 'Elvis' Oldu - Resim : 1

FARKLI BİR YORUMLA UYARLANACAK

İki yıl önce "Elvis" filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen ve "Dune: Çöl Gezegeni" filmiyle de şöhretine şöhret katan Austin Butler, yeni Patrick Bateman oldu.

Amerikan Sapığı Geri Dönüyor! Yeni Psikopat 'Elvis' Oldu - Resim : 2

Bret Easton Ellis'in aynı isimdeki romanından uyarlanacak film, başka bir yorumla çekilerek "yeniden çevrim" sıfatından kurtarılacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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