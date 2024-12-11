'Kalpazan' Bitti, Şükran Ovalı O Dizinin Kadrosuna Katıldı

Show TV'nin ekranlara veda eden dizisi 'Kalpazan'da 'Canan' karakterine hayat veren Şükran Ovalı'nın yeni bir projeyle anlaştığı bildirildi.

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'Kalpazan' Bitti, Şükran Ovalı O Dizinin Kadrosuna Katıldı

Show TV’nin ekranlara beklenmedik bir şekilde veda eden ‘Kalpazan’ dizisinde rol alan Şükran Ovalı, dizinin sona ermesinin ardından iddialı yapımla anlaştı. Ovalı’nın yeni projesinin ‘Yeni Bir Gün’ isimli yapım olduğu bildirildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kalpazan’ın ‘Canan’ı Şükran Ovalı, Ay Yapım’ın yeni projesi “Yeni Bir Gün” dizisinin kadrosuna katıldı. Ovalı, yeni dizisinde “Özlem” karakterine hayat verecek.

'Kalpazan' Bitti, Şükran Ovalı O Dizinin Kadrosuna Katıldı - Resim : 1

Ovalı’nın dizide 3’üncü çocuğunu dünyaya getiren ve eşinin ortadan kaybolmasının ardından avukatlığa geri dönmek zorunda kalan Nehir’in yakın arkadaşını canlandıracağı kaydedildi.

Diziyi Çağrı Bayrak’ın yöneteceği öğrenilirken, Rana Mamatlıoğlu ve Bekif Baran Sıtkı’nın ise senaryosunu kaleme alacağı bildirildi.

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