Mısır'da Ezber Bozan Keşif! Kleopatra'nın Aslında Nasıl Göründüğü Ortaya Çıktı

Tarihin en ünlü ve en merak edilen figürlerinden, Mısır Ptolemaios Krallığıʼnın kraliçesi Kleopatra'nın kayıp mezarını arayan arkeoloji ekipleri bambaşka bir şey keşfetti. Arkeologlar, yaptıkları araştırmalarda M.Ö. 51-30 yılları arasında hüküm süren, sayısız esere konu olan kraliçenin gerçek yüzünü yansıttığına inandıkları bir heykeli ortaya çıkardı.

Kraliçenin son dinlenme yeri olduğu düşünülen bir alanda bulunan, sadece başı olan beyaz mermer heykel; küçük burunlu, dolgun dudaklı ve başının etrafında örülmüş saçlara sahip bir kadın figürünü temsil ediyor.

MEZARI TÜNELDE Mİ SAKLANIYOR?

NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, kraliçenin mezarının uzun zamandır tapınağın kalıntıları arasında, 13 metre yer altında, bin 385 metre uzunluğunda bir tünelde saklandığını düşünüyor. Arkeologlar, Kleopatra'nın bedeninin tünel aracılığıyla saraydan çıkarılıp gizli bir yere gömüldüğünü düşünüyor.

Diğer yandan keşif ekibi, Taposiris Magna Tapınağı'nda Kleopatra'nın tasvirinin bulunduğu 337 adet sikke, çeşitli çanak çömlek, yağ lambaları, figürler ve başka eserler de buldu.

Kaynak: NTV