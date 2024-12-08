Osmanlı Padişahlarının 500 Yıllık Ecza Deposuydu: Yaşlanmayı Geciktirip Karaciğeri Tertemiz Yapıyor!

İşkembe çorbasının sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmadığı, aynı zamanda kemikleri desteklediği ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olduğu biliniyor. Kökeni 1600’lü yıllara kadar dayanan işkembe çorbasının Osmanlı padişahları tarafından da sıklıkla tüketildiği rivayet ediliyor. Fatih Sultan Mehmet’in işkembe içeren yemeklere düşkün olduğu öne sürülüyor. Günümüzde de popülerliğini koruyan bu geleneksel çorba, hem lezzetiyle hem de şifa kaynağı olmasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi