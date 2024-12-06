30 Yıllık Bahçıvan Bahçesinin Sırrını Ağzından Kaçırdı! Ölmüş Çiçekleri Bile 1 Tutamı Yeşertiyor
Evde solmuş ya da kurumuş orkidelerinizi canlandırmak artık çok kolay. 30 yıllık bahçıvan, yıllardır uyguladığı kürün tarifini verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de 30 yıldır bahçıvanlık yapan Mark Curran, bitki bakımında doğal yöntemlerin önemine dikkat çekerek, orkideleri yeniden hayata döndürmek için etkili bir gübre tarifi paylaştı.
SİYAH ÇAYIN GÜCÜ
Mark Curran’a göre, orkideler başta olmak üzere birçok çiçek için için bulunabilecek en etkili doğal gübre siyah çay. Çayın içerdiği nitrojen ve potasyum, bitkinin köklerini güçlendirirken sağlıklı büyümesini destekliyor. Ayrıca, siyah çay, orkidenin doğal ortamından elde ettiği tanenlere benzer maddeler içeriyor ve bu sayede çiçeğin köklerini nemlendirme özelliği taşıyor.
DOĞAL GÜBRE TARİFİ
Curran, bu özel gübreyi hazırlamak için şu adımları öneriyor:
-Bir siyah çay poşetini 10 dakika boyunca soğuk suda bekletin.
-Ardından, çiçek köklerinizi çay ve soğuk su dolu bir kavanoza bırakın.
-Bu uygulamada musluk suyu yerine arıtılmış ya da doğal kaynak suyu kullanmaya dikkat edin.
KÖKLERİ YENİDEN CANLANDIRIN
Siyah çay, kurumuş orkidelerin köklerini nemlendirerek eski canlılığını kazandırır. Ayrıca, düzenli kullanımda orkidenizin kök yapısını güçlendirir ve daha dayanıklı hale getirir.