30 Yıllık Bahçıvan Bahçesinin Sırrını Ağzından Kaçırdı! Ölmüş Çiçekleri Bile 1 Tutamı Yeşertiyor

SİYAH ÇAYIN GÜCÜ

Mark Curran’a göre, orkideler başta olmak üzere birçok çiçek için için bulunabilecek en etkili doğal gübre siyah çay. Çayın içerdiği nitrojen ve potasyum, bitkinin köklerini güçlendirirken sağlıklı büyümesini destekliyor. Ayrıca, siyah çay, orkidenin doğal ortamından elde ettiği tanenlere benzer maddeler içeriyor ve bu sayede çiçeğin köklerini nemlendirme özelliği taşıyor.