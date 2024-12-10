Aşık Veysel'in Hayatı Film Oluyor! İşte Rol İçin Adı Geçen 3 Ünlü İsim...

Türk halk müziğinin efsanevi sanatçısı Aşık Veysel’in hayatı beyazperdeye uyarlanıyor. Sanatçının hayatını konu alan projenin hazırlıkları başlarken, proje, 50. ölüm yıl dönümünde Türkiye’de kutlanan "Aşık Veysel Yılı" kapsamında gündeme geldi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, ozanın memleketinde adına yakışır bir kutlama yapılamadığını vurgulayarak projeye destek vereceğini duyurdu.

AŞIK VEYSEL'İ KİM CANLANDIRACAK?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Aşık Veysel’in hayatını canlandıracak oyuncu için bağlama çalabilen ve türkü söyleyebilen isimlere teklif götürüldüğü belirtildi. Rol için şu anda öne çıkan üç aday Olgun Şimşek, Yavuz Bingöl ve Ali Sürmeli oldu.

AŞIK VEYSEL'İN ZORLU YAŞAMI ANLATILACAK

İki gözünü kaybeden Aşık Veysel, acılarla dolu hayatına rağmen yazdığı şiirler ve söylediği türkülerle halk müziğine damga vurdu. Bu film, Veysel’in hem sanatını hem de zorluklarla dolu yaşamını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Merakla beklenen film, Aşık Veysel’in yaşam öyküsüyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.