Tarihi Kaya Mezarının Önüne Kaçak Ev Yaptı!

Antalya'nın Demre ilçesinde, tarihi kaya mezarının önüne kaçak ev yapıldı. Kaçak yapı, Demre Belediyesi tarafından gönderilen tebligatlara rağmen kaldırılmadı.

Son Güncelleme:
Tarihi Kaya Mezarının Önüne Kaçak Ev Yaptı!

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya’nın Demre ilçesi, hem tarihi hem kültürel güzellikleriyle turistlerin cazibe merkezlerinden biri. Uzun yıllar Likya Uygarlığı ve Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü, tarihi M.Ö. 5’inci yüzyıla kadar uzanan ilçe, açık hava müzesi gibi. İlçenin birçok yerinde bulunan lahit ve kaya mezarları ise tahrip edilmiş durumda.

Tarihi Kaya Mezarının Önüne Kaçak Ev Yaptı! - Resim : 1

Ancak bazı noktalarda bulunan binlerce yıllık lahitler, evlerin bahçelerinde kalmış. Kaleüçağız Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesinde kalan lahdin yanında el arabası, tahta kapılar olduğu görüldü. Yine aynı mahallede bulunan bir otoparkın içerisindeki lahdin etrafı saksılara dikilen çiçeklerle çevrilirken, üstünden elektrik kablosu geçirilen lahdin yanına ise kullanılmayan eşyalar istiflendi. İlçenin bir başka noktasında ise tarihi lahitlerin zeytin ağaçlarının ortasında kaldığı, yakınında bulunan kaya mezarlarının ise tahrip edildiği görüldü.

Tarihi Kaya Mezarının Önüne Kaçak Ev Yaptı! - Resim : 2

İlçenin Çevreli Mahallesi’nde tahrip edilmiş haldeki bir kaya mezarının önüne ise prefabrik ev yapıldı. Daha önce defineciler tarafından tahrip edilen binlerce yıllık kaya mezarın yaklaşık 10 metre önündeki alanı telle çeviren kişi, prefabrik evde ailesiyle yaşamaya başladı. Demre Belediyesi’nin evin kaldırılmasına yönelik yaptığı tebligatlara rağmen kaya mezarın görünüşünü engelleyen ev kaldırılmadı.

Tarihi Kaya Mezarının Önüne Kaçak Ev Yaptı! - Resim : 3

Konuya ilişkin bilgi veren Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, “Biz kendisine gereken yazıyı yazdık. 2-3 defa tebliğ etmemize rağmen arkadaşımız yapıyı kaldırmadı. Biz yoldan geçenlerin sağlı sollu lahitleri görmesini, ilçemizin tarihinin ön plana çıkmasını istiyoruz. Yazılı tebliğ ile hareket ediyoruz. Kanun ve prosedürlerin sonucunda en kısa sürede orası kaldırılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Kitaplarını İmzaladı Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Ankara Kitap Fuarında
10 Adaylıkla Önde Geliyor: Altın Küre'de 'Emilia Perez' Damgası Altın Küre'de 'Emilia Perez' Damgası
Sönmeyen Köftenin Sırrı! 44 Yıllık Köfteci Harca Mutlaka Ekliyormuş Sönmeyen Köftenin Sırrı! 44 Yıllık Köfteci Harca Mutlaka Ekliyormuş
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor