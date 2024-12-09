Selçuk Yöntem'in Hayatı Film Oluyor! İsmi Kafaları Karıştırdı...

"Deli Yürek", "Kurtlar Vadisi" ve "Aşk-ı Memnu" gibi sayısız efsanevi televizyon dizisinde de rol alan usta tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem’in başarılarla dolu yaşamı belgesel film oluyor. “Yes Man” adlı belgeseli Selçuk Yöntem'in Taro Emir Tekin ile başrolünü oynadığı "Reflection" filmine de imza atan ünlü yönetmen İlker Savaşkurt çekiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Kala’nın yazdığı, görüntü yönetmenliğini Can Erdoğan’ın yaptığı film Berlin, Londra, Köln, Bodrum, Kıbrıs, Ankara ve İstanbul’da çekilirken, birçok ünlü isim de filmde görünecek.

ÜNLÜLER SELÇUK YÖNTEM'İ ANLATACAK

Beren Saat, Hazal Kaya, Hilal Saral, Oktay Kaynarca, Mehmet Aslantuğ, Haldun Dormen, Bülent Ortaçgil, Mustafa Altıoklar, Zuhal Olcay, Okan Bayülgen ve Mustafa Denizli gibi birçok ünlü isim Selçuk Yöntem ile olan anılarını anlatacak.

BELGESELİN ADI DİKKAT ÇEKTİ

Belgesel filme “Yes Man” adının verilmesinin nedeni de, Selçuk Yöntem’in "hayata karşı pozitif duruşu ve insanların hayatına kattığı değer" olarak açıklandı. Yakında çekimleri tamamlanacak olan belgesel, bir dijital platformda gösterime girecek.