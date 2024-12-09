Türk Sinemasının Usta Yönetmenine Acı Veda! ‘Bir Avuç Kaldık’

''Yol'', ''Kurbağalar'', ''Yılanların Öcü'' gibi pek çok filmde imzası bulunan yönetmen Şerif Gören, son yolcuğuna uğurlandı. Oyuncular Nur Sürer, Halil Ergün, Ali Seçkiner Alıcı, Yüksel Aksu'nun da aralarında olduğu birçok sinemacı törene katıldı.

Törende gözyaşlarına boğulan oyuncu Halil Ergün, “Sinema dünyasında bir avuç kaldık" dedi. 80 yaşında hayatını kaybeden Gören, Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

ERMAN FİLM STÜDYOSU İLE SİNEMAYA İLK ADIMINI ATTI

Türk sinemasının bol ödüllü filmlerine imza atan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu. Gören, 1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitimini tamamladı. 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı.

ALTIN PALMİYE ÖDÜLÜ KAZANDI

1944 yılında doğan Şerif Gören, ''Yol'', ''Kurbağalar'', ''Yılanların Gücü'', ''Sen Türkülerini Söyle'', ''Almanya Acı Vatan'', ''Endişe'', ''Deprem'', ''Katırcılar'', ''Amerikalı'', ''Derman'', ''Gelincik'', ''On Kadın'', ''Nehir'', ''Tomruk'', ''Firar'' ve ''Herhangi Bir Kadın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı.

Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören'in yönettiği ''Yol'' filmi, 1982'deki Cannes Film Festivalinde "En İyi Film" seçilip Altın Palmiye Ödülü kazanmış ve bu ödülü alan ilk Türk filmi olmuştu. Şerif Gören, ayrıca 1973’te Sinema İşçileri Sendikası’nı kurarak başkanlığını üstlendi.

Kaynak: HaberTürk