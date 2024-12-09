Bir Kişiyi Öldüren Ayıyı 'Başkasına da Saldırabilir' Diye Öldürdüler

Sivas Zara'da arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 47 yaşındaki Mahmut Alkaya’ya saldırıp ölümüne neden olan ayı, 'Başkalarına da Zarar Verebilir' diye öldürüldü.

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Bir Kişiyi Öldüren Ayıyı 'Başkasına da Saldırabilir' Diye Öldürdüler

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyünde önceki gün arkadaşlarıyla birlikte kırsalda yürüyüşe çıkan Mahmut Alkaya'ya ayı saldırdı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir Kişiyi Öldüren Ayıyı 'Başkasına da Saldırabilir' Diye Öldürdüler - Resim : 1

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle kent merkezindeki Numune Hastanesi'ne kaldırılan 47 yaşındaki adam kurtarılamadı. Mahmut Alkaya köyünde toprağa verildi.

Bir Kişiyi Öldüren Ayıyı 'Başkasına da Saldırabilir' Diye Öldürdüler - Resim : 2

'BAŞKALARINA DA SALDIRABİLİR'

Olayın ardından bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ayı, 'başkalarına da saldırabileceği' değerlendirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ruhsatlı avcıların kontrolünde vurularak öldürüldü.

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Kaynak: DHA

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