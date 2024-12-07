Domuz Avına Çıkmıştı; Hayatının En zor Anlarından Birini Yaşadı

Sivas'ın Zara ilçesinde yürüyüş yapmak için araziye çıkan 47 yaşındaki Mahmut Alkaya hayatının en zon anlarından birini yaşadı. Yürüyüş yaparken ayı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan, Alkaya ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Domuz Avına Çıkmıştı; Hayatının En zor Anlarından Birini Yaşadı

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü saat 13.00 sıralarında yaşandı. Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Mahmut Alkaya ve bir arkadaşı domuz avına çıktı. Av esnasında eski muhtar M.A. ayı saldırısına uğradı. Durumu fark eden arkadaşı yüksek sesle bağırıp ayıyı korkutarak kaçırdı. Saldırıya uğrayan muhtar ağır yaralandı.

Domuz Avına Çıkmıştı; Hayatının En zor Anlarından Birini Yaşadı - Resim : 1

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin yardımıyla sağlık ekipleri Alkaya'nın bulunduğu yere ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alkaya, ilk önce traktörle köy meydanına daha sonra ambulans helikopterle Sivas kent merkezine sevk edildi. Buradan Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alkaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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