Bu Vahşeti Kim Durduracak! Antalya'da Anne Köpek ve Yavruları Tüfekle Katledildi

Son dönemde artış gösteren hayvan katliamlarının adresi bu kez Antalya oldu. Serik ilçesinde anne köpek ve 2 yavrusu, boş arazide tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Sağ bulunan 1 yavru ise korumaya alındı.

Son Güncelleme:
Bu Vahşeti Kim Durduracak! Antalya'da Anne Köpek ve Yavruları Tüfekle Katledildi

Antalya'nın Serik’e bağlı Çandır Mahallesi’ndeki öğrenci yurdunun yakınlarında bulunan boş arazide, dün akşam saatlerinde 2’si yavru 3 köpek tüfekle vurulmuş halde bulundu.

1 YAVRU KORUMAYA ALINDI

Anne köpeğin hayatta olduğu belirlenen 2 yavrusundan biri bulunarak korumaya alındı. Diğer yavrunun bulunması için arama yapıldı ancak sonuç elde edilemedi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Serik Patili Dünya Derneği Başkanı Ayşegül Yılmaz, olayın vahşet olduğunu belirterek, bunu yapanların bir an evvel bulunmasını istediklerini söyledi. Yılmaz, “Duyarlı vatandaşlarımız beni aradı ve boş arazide 3 köpeğin vurularak öldüğünü söylemesi üzerine olay yerine gittik. Orada bir Golden melezi cinsi anne köpek ve 2 yavrusunun vahşi bir şekilde öldürülmüş olduğunu gördük. Anne köpeğin başka yavruları da olabilir diye çevrede arama yaptık ve çalılıklar arasında 1 yavru köpeği sağ olarak bulduk. Yavru köpeği yanımıza korumaya aldık. Konunun takipçisi olacağız” dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
Meteoroloji, AKOM, İBB ve Valilik'ten Sonra İGDAŞ'tan da Uyarı Geldi Meteoroloji ve AKOM'dan Sonra Bir Uyarı da İGDAŞ'tan Geldi
Mülkiye Müfettişlerine ‘Sınırsız’ Yetkiler Tanıyan Yasa Teklifi Çıkarıldı Mülkiye Müfettişlerine ‘Sınırsız’ Yetkiler Tanıyan Yasa Teklifi Çıkarıldı
Kuaförde Saçınızı Yıkatmadan Önce 2 Kere Düşünün: Bir Anda Başınıza Gelebilir Kuaförde Saçınızı Yıkatmadan Önce 2 Kere Düşünün: Bir Anda Başınıza Gelebilir
Kireçlenmiş Muslukları Ayna Gibi Yapıyor: Her Evde Bulanan O Ürünü Kullanmak Yeterli Kireçlenmiş Muslukları Ayna Gibi Yapıyor: Her Evde Bulanan O Ürünü Kullanmak Yeterli