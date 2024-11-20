Mülkiye Müfettişlerine ‘Sınırsız’ Yetkiler Tanıyordu: O Madde Yasa Teklifinden Çıkarıldı

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “166 Sıra Sayılı Kanun Teklifinden, dahiliye memurları kanununda değişiklik ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi muhalefetin itirazı sonucu çıkarıldı.