2024'te En Çok Öne Çıkan Kelime Belli Oldu

Merriam-Webster sözlüğü, 2024'te en çok öne çıkan kelimeyi açıkladı. Yılın kelimesi "kutuplaşma" oldu. Kelimenin ABD medyasında başkanlık seçimleri sırasında çokça kullanıldığı belirtildi.

2024'te En Çok Öne Çıkan Kelime Belli Oldu

İngilizcenin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster sözlüğü, 2024'te en çok öne çıkan kelimeyi duyurdu. Açıklanana göre, 2024’ün kelimesi "kutuplaşma (polarization)" olarak belirledi.

Merriam-Webster'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, "kutuplaşma", en çok ABD medyasında başkanlık seçimleri sırasında halk arasındaki ayrışmaya dikkati çekmek için kullanıldı. Açıklamada, kutuplaşma teriminin aynı zamanda dünya genelinde toplumsal konularda yıl boyu ortaya çıkan yeni çatlakları vurgulamak amacıyla tercih edildiği belirtildi.

2024'te En Çok Öne Çıkan Kelime Belli Oldu - Resim : 1

Merriam-Webster, kutuplaşma kelimesini, "iki zıt uç arasındaki fikir ayrılığı, özellikle bir grup ya da toplumun fikirlerinin, inançlarının veya çıkarlarının bir yelpaze üzerinde dağılması yerine zıt uçlarda yoğunlaştığı durum" olarak tanımladı.

2024'te En Çok Öne Çıkan Kelime Belli Oldu - Resim : 2

“AĞIRBAŞLI, BİLİŞSEL…”

Sözlük, ayrıca TikTok'ta başlayan trend nedeniyle "demure (ölçülü, ağırbaşlı)", ABD'de Başkan Joe Biden ve seçilmiş başkan Donald Trump'ın yaşları dolayısıyla gündeme gelen "cognitive (bilişsel)" gibi bazı kelimeleri de yılı tanımlayan terimler olarak seçti.

Merriam-Webster sözlüğü, 2023'ün sözcüğünü ise "otantik" olarak belirlemişti.

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Kaynak: AA

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