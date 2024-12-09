Emsal Karar Var ÖTV İndirimi Yok! Gündem Olan ‘Hibrit Araç’ İddiası: Listelerde Yüzde 80 Vergi İle Yola Devam! ‘Dava Açan Kazanır Ama…’

Danıştay’ın 2022 yılında aldığı bir karar ile Nissan e-power teknolojili aracını ‘elektrikli araç’ olarak kabul etmesine rağmen bu karar bugüne kadar ÖTV listelerine yansıtılmadı. Bu durum son günlerde hibrit araçların ÖTV’siz alınabileceği yönündeki haberleri doğururken, otomotiv sektöründe tartışmalara neden oldu. Uzmanlar bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek konunun Danıştay kararının uygulanmamasından dolayı gündeme geldiğini belirtti.

“HİBRİT ARACA ÖTV İNDİRİMİ YOK”

Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, “Hibrit araçlar için bir ÖTV indirimi yok, bakmayın siz tıklanma uğruna yapılan haberlere” dedi.

“Mahkemenin Şubat 2022'de verdiği emsal karar elektrikli araçlarla ilgili. Olayın aslı şu: Nissan'ın e-power teknolojili aslında hibrit olan aracı faturada elektrikli görünüyor. Ama araçta jeneratör görevi görse de bir içten yanmalı motor bulunuyor” ifadelerini kullanan Özpeynirci, “Eğer benzinli motor varsa ÖTV'si yüzde 80'den başlıyor. Zaten Nissan da bayilerine sonradan rücu edilebilir diye yüzde 80'den fatura kestirtiyor. Ama 4-5 yıl önce açılan ve 3 yıl önce sonuçlanan davaya göre mahkeme aracın elektrikli olduğunu ve yüzde 10'luk dilimden ÖTV ödeyeceğine hükmetmiş. Emsal bir karar, dava açan kazanır ama yarın bir tebliğle değişebilir hatırlatmakta fayda var” şeklinde değerlendirmede bulundu.

YÜZDE 80 ÖTV HESAPLAMAYA DEVAM EDİYORLAR!

EBS Danışmanlık Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin ise, Danıştay kararının uygulanmamasına dikkat çekerek, “Mahkemenin emsal kararına rağmen, bugüne kadar ÖTV listesinde hiçbir değişiklik yapılmadı. Nissan da bu karara rağmen bayilerine yüzde 80 ÖTV hesaplatmaya devam ediyor. Bu durum, ülkemizde mahkeme kararlarına olan güvensizliği gösteriyor” dedi.