Asgari Ücret Öncesi ‘Fiyatları Artırmayın’ Uyarısını Dikkate Almadılar! Ekmeklik Una Zam Pahalıya Patladı: 11 İlde 21 Fabrikaya Yaptırım

Asgari ücret zammı öncesi Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat fırsatçıları için çok net bir uyarı yapmıştı. Ancak o uyarıyı dikkate almayan 11 ilde 21 un fabrikası için fatura ağır oldu. Bakanlığın denetimleri sonucu 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı fiyat artışı gerçekleştirdiğini tespit edilerek, gerekli yaptırımlar için süreç başlatıldı.

Son Güncelleme:
Asgari Ücret Öncesi ‘Fiyatları Artırmayın’ Uyarısını Dikkate Almadılar! Ekmeklik Una Zam Pahalıya Patladı: 11 İlde 21 Fabrikaya Yaptırım

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının oluşumunu sağlamak amacıyla özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat değişimlerinin titizlikle takip edildiği belirtildi. Bu kapsamda, ülke genelinde temel tüketim maddelerinden ekmeklik un fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları incelemek ve piyasa düzenlemelerine aykırı durumları tespit etmek üzere kapsamlı denetimler yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucu, il müdürlüklerimiz tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir."

Asgari Ücret Öncesi ‘Fiyatları Artırmayın’ Uyarısını Dikkate Almadılar! Ekmeklik Una Zam Pahalıya Patladı: 11 İlde 21 Fabrikaya Yaptırım - Resim : 1

PİYASA DÜZENİNİ BOZANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Açıklamada, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı, her bir firma için hazırlanan tutanakların firmaların savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceği bildirildi.

Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, fahiş fiyat artışı yaparak piyasa düzenini bozduğu tespit edilenlere ivedilikle gerekli yaptırımların uygulanacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda şeffaflığı ve adaleti sağlamak, tüketicilerin korunmasını temin etmek ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir."​​​​​​​

Kaynak: AA

Etiketler
Fahiş Fiyat
Son Güncelleme:
Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız
Ehliyette Yeni Uygulama! 81 İldeki Araç Sahiplerini İlgilendiriyor Ehliyette Yeni Uygulama! 81 İldeki Araç Sahiplerini İlgilendiriyor
Meclis’te Bütçe Maratonu: 12 Gün Aralıksız Sürecek Meclis'te 12 Gün Aralıksız Sürecek Maraton!
Hem Sıfır Otomobil Hem İkinci El Araba! Çifte Rekor Hem Sıfır Otomobil Hem İkinci El Araba! Çifte Rekor
Emekli Kök Aylığına ‘Taban’ Düzenlemesi! En Düşük Emekli Maaşı 15 Bin TL mi Oluyor? İsa Karakaş ‘Cömert Davranmayacaklar' Diyerek Anlattı İsa Karakaş ‘Cömert Davranmayacaklar' Diyerek Anlattı
Gram Altın Fiyatı 2025’te Ne Olur? 3 Hafta Kala Altın Uzmanı İsim Seviyeyi Açıkladı: 6 Ay Sonra Gelen Hamle 6 Ay Sonra Gelen Hamle! Uzman İsim Rekor Rakamı Açıkladı