'Sokağa Çağrı' Tartışması Alevlendi: Özel'den Flaş Yanıt!

CHP'nin kayyım kararına karşı İstanbul İl Başkanlığı'nda başlattığı protesto eylemine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sert bir yanıt geldi. Yerlikaya, CHP'nin sokağa çağrıda bulunduğunu belirterek, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak hukuka açık meydan okumadır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, kamu düzenini ve milletimizin huzurunu bozacak her türlü girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrılarıyla provoke edilmesine asla izin vermeyeceğiz" demişti.

'ÜSTÜME DÜŞENİ YAPIYORUM'

X hesabından Yerlikaya'nın bu açıklamasına yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Sn. İçişleri Bakanı, Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz! İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın."

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetimi görevden alınarak yerine geçici bir kurul atandı. Gürsel Tekin başkanlığındaki heyetin bugün (pazartesi) il binasına gelmesi beklenirken CHP İstanbul Gençlik Kolları “Saraçhane ruhuyla direneceğiz; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz” diyerek protesto çağrısında bulundu.

Valilik bunun üzerine eylem yasağı kararı aldı ve çok sayıda çevik kuvvet ekibi CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönlendirildi. İl Başkanlığı binası ablukaya alındı, bölgeye giden yollar kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında tartışma çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il binasına dayanışma çağrısında bulunarak, "Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

