Yanmış Tavaları Pırıl Pırıl Hale Getiriyor, Sadece 4 Malzeme Yetiyor!

Mutfakta en can sıkıcı durumlardan biri, tavaların üzerinde oluşan yanmış karbon tabakalarıdır. Ancak uzmanlar, bu sorunu dakikalar içinde çözecek pratik bir yöntem öneriyor. Üstelik gerekli malzemeler her evde kolayca bulunabiliyor. İşte yanmış tavaları ilk günkü haline getirmenin tüyosu:

YANMIŞ TAVALARI PIRIL PIRIL YAPMANIN TARİFİ

Yanmış tavaları zahmetsizce temizlemek için gereken malzemeler şunlar:

4 adet yumurta kabuğu,

Yarım su bardağı sıvı deterjan,

Yarım su bardağı su,

Bir miktar gazlı içecek (Coca-Cola).

Yumurta kabukları toz haline getirildikten sonra bir kaseye alınır. Ardından su, deterjan ve içecek eklenerek karıştırılır. Karışım küçük bir şişeye doldurulup kapağına delik açılarak kullanıma hazır hale getirilir.

NASIL UYGULANIR?

Temizlik için, yanık tabakanın bulunduğu bölgelere hazırlanan karışımdan sürmek yeterlidir. Daha sonra bulaşık süngeriyle hafifçe ovalandığında karbon birikintileri hızla çözülür. Karışımı bekletmeye gerek olmadan, birkaç basit hareketle tavalar eski parlak görünümüne kavuşur.

Bu pratik yöntem, hem ekonomik hem de evdeki malzemelerle kolayca uygulanabilir olması nedeniyle mutfakta en çok tercih edilen çözümlerden biri olmaya aday görünüyor.

