Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı!

GÜLÇİN ERGÜL'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Ergül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Benim pırıl pırıl, her boyutta ve tüm yetenekleriyle; güzel, hassas kalbiyle, gülümseyen melek yüzüyle, empatik kişiliğiyle, bilge ruhuyla ve o ruhu dışa yansıtan güzellikte gözleriyle parlayan ışıklı Nymphe’ciğim… Teyzen, seni hiçbir mesafe tanımayacak kadar özel ve kuvvetli bir bağ ile her zaman sevmeye ve kalbinde taşımaya devam edecek. Sana defalarca ne kadar çok inandığımı ve ne kadar özel biri olduğunu hissettiğimi söyledim. Sen de yakın zamanda bana inandığını söyleyerek paha biçilemez bir motivasyon hatırası bıraktın. Senin bana vermek istediğin o gücü ve tüm güzelliğini hep içimde taşıyacağım."