Bu Acının Tarifi Yok! Şarkıcı Gülçin Ergül'ü Kahreden Haber: Paylaşımıyla Yürekleri Yaktı!
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Gülçin Ergül, aldığı haberle kahroldu. Bu acının tarifi yok. Ergül, sosyal medya hesabından paylaşımıyla kahreden haberi duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
2000'li yıllara damga vuran 'Hepsi' grubuyla tanınan Gülçin Ergül, bir ani kararla gruptan ayrılmış ve yoluna tek devam etmişti.
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ergül, sosyal medyada duyurduğu acı haberle sevenlerini kahretti.
BU ACININ TARİFİ YOK!
Ünlü şarkıcı, yeğeni Nymphe’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ergül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
GÜLÇİN ERGÜL'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Ergül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Benim pırıl pırıl, her boyutta ve tüm yetenekleriyle; güzel, hassas kalbiyle, gülümseyen melek yüzüyle, empatik kişiliğiyle, bilge ruhuyla ve o ruhu dışa yansıtan güzellikte gözleriyle parlayan ışıklı Nymphe’ciğim… Teyzen, seni hiçbir mesafe tanımayacak kadar özel ve kuvvetli bir bağ ile her zaman sevmeye ve kalbinde taşımaya devam edecek. Sana defalarca ne kadar çok inandığımı ve ne kadar özel biri olduğunu hissettiğimi söyledim. Sen de yakın zamanda bana inandığını söyleyerek paha biçilemez bir motivasyon hatırası bıraktın. Senin bana vermek istediğin o gücü ve tüm güzelliğini hep içimde taşıyacağım."
Sevgimden asla şüphe etmeden, her zaman yanında hissetmeni dilerim. Huzurlu, özgür ve mutlu olmanı en içten dileklerimle diliyorum. Parlamaya devam… Senin küçükken bana verdiğin isimle, Gülç…''