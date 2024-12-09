15 Günlük Süre İptal Edildi: İkinci El Araba Almak İsteyenler Dikkat, Noterde Düzen Sil Baştan! O Paralar İade Edilebilecek

Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) ikinci el araç alımlarında kritik bir düzenlemenin devreye girdiğini duyurdu. 5 Aralık itibarıyla ikinci el araba satışında eski uygulama sona erdi. Artık alıcıların, satış işlemi gerçekleşmeden önce kendi adlarına geçerli bir mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunlu oldu.

Takvim’de yer alan haberde kurumdan yapılan açıklamaya göre, sigorta poliçesi noter sistemine işlenmeden satış işlemleri yapılamayacak. Bu düzenleme eski araç sahiplerinin satış sonrası 15 gün devam eden trafik sigortasının getirdiği ek maliyetlerden kurtulmasını sağlarken yeni alıcıların sigortasız araç kullanma riskini tamamen ortadan kaldıracak. Böylece hem sektör hem de kullanıcılar için çift yönlü bir koruma sağlanacak.

O PARALAR İADE EDİLEBİLECEK

Acenteler açısından da herhangi bir ilave işlem yükümlülüğü olmayacağı belirtilen açıklamada, acentelerin aracın satışından sonra yalnızca eski poliçeyi iptal etmekle yükümlü olacağı, bu durumun iş yüklerinin hafiflemesini sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların poliçe düzenlendikten sonra araç ruhsatlarını alabileceği ancak satış veya devir işlemi tamamlanmadığı takdirde, satış veya devir yoluyla aracı alacak kişi adına düzenlenen trafik sigortası poliçesinin, alıcının talebi üzerine iptal edileceği aktarıldı. İptal edilen poliçedeki tahsil edilen primler ise herhangi bir kesinti yapılmaksızın alıcıya iade edilecek.